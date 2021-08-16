Афганский самолет разбился на границе с Узбекистаном

СМИ: на границе с Узбекистаном разбился самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана

Самолет с опознавательными знаками афганских ВВС предположительно разбился на границе Афганистана с Узбекистаном. Об этом пишет издание «Газета.uz».

«Самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана потерпел крушение в Шерабадском районе Сурхандарьинской области вечером 15 августа. В интернете распространились фотографии и видеокадры, на которых видны части разбившегося самолета и минимум один пострадавший», — говорится в публикации издания. Там же сказано, что Минобороны Узбекистана изучает информацию о крушении.

«Газете» известно от собственных источников о двух афганских военнослужащих, которых госпитализировали на территории Узбекистана.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) вошли в столицу Афганистана Кабул и объявили, что держат под контролем территорию страны. Талибам удалось за несколько недель подчинить большую часть страны и все крупнейшие города, уже утром 15 августа они контролировали все погранпосты исламской республики.