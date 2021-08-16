Стало известно о подкупе талибами афганских чиновников

Боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) по меньшей мере в течение последних полутора лет подкупали афганских чиновников. Они покупали у них оружие и договаривались заранее об их капитуляции, со ссылкой на источники в США и Афганистане сообщает The Washington Post.

По данным издания, подобные сделки заключались с начала 2020 года — с тех пор, как Соединенные Штаты объявили о выводе войск из Афганистана в течение ближайших 14 месяцев. Местные власти и сотрудники органов безопасности были деморализованы перспективой ухода американцев, и многие из них решили заранее встать на сторону талибов. Некоторые пошли на это ради денег.

Отмечается, что сделки чаще заключались под видом соглашений о прекращении огня и проходили как на уровне глав мелких поселений, так и на уровне губернаторов целых провинций страны. Когда талибы начали наступление, эти договоры в ряде случаев позволили им занять территории без боя.

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили о полном контроле над Афганистаном и об окончании гражданской войны. Президент Ашраф Гани и ряд членов правительства покинули страну — они объяснили это желанием избежать кровопролития. В настоящее время управление государством осуществляет временный совет, который позже передаст власть «Талибану».