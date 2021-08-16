Не менее пяти человек погибли в аэропорту Кабула

Минимум пять человек погибли в результате стрельбы в аэропорту Кабула

По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы в пассажирском терминале Международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая, куда стеклись тысячи жителей Афганистана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

По информации издания, один из свидетелей увидел, как в автомобиль погрузили тела пяти жертв происшествия. При этом второй очевидец заявил, что неясно, были ли жертвы убиты в результате стрельбы или погибли в давке.

Официальный представители США пока не прокомментировали информацию относительно смертей в кабульском аэропорту.

В понедельник, 16 августа, военнослужащие США открыли предупредительный огонь в кабульском аэропорту, чтобы предотвратить выбегание сотен мирных жителей на взлетно-посадочную полосу, тем самым мешающих взлету самолетов. Американские военные стреляли в воздух, пытаясь их остановить. В разговоре с агентством Reuters представители американских сил, контролирующих аэропорт, подчеркнули, что стреляли только для того, чтобы не допустить беспорядков.