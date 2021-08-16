Мир
 
Последние новости
Захарова оценила реакцию США на нарушения прав человека в Афганистане
МИД России пообещал не спешить с признанием режима талибов в Афганистане
Старый счет из известного московского ресторана удивил россиян 
Интернет Илона Маска появится на территории бывшего СССР
Двое россиян попали в больницу из-за взрыва бытового газа
Сотрудников посольства России в Кабуле эвакуируют
МИД России назвал захват Кабула талибами неожиданностью
Назван лучший способ борьбы с алкоголиками у подъездов
Появилось видео из дома погибшего мэра Кривого Рога
Новости партнеров
Прослушать новость

Не менее пяти человек погибли в аэропорту Кабула

Минимум пять человек погибли в результате стрельбы в аэропорту Кабула
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Telegram-канал BAZA

По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы в пассажирском терминале Международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая, куда стеклись тысячи жителей Афганистана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

По информации издания, один из свидетелей увидел, как в автомобиль погрузили тела пяти жертв происшествия. При этом второй очевидец заявил, что неясно, были ли жертвы убиты в результате стрельбы или погибли в давке.

Официальный представители США пока не прокомментировали информацию относительно смертей в кабульском аэропорту.

В понедельник, 16 августа, военнослужащие США открыли предупредительный огонь в кабульском аэропорту, чтобы предотвратить выбегание сотен мирных жителей на взлетно-посадочную полосу, тем самым мешающих взлету самолетов. Американские военные стреляли в воздух, пытаясь их остановить. В разговоре с агентством Reuters представители американских сил, контролирующих аэропорт, подчеркнули, что стреляли только для того, чтобы не допустить беспорядков.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Толпа беженцев пробралась на взлетную полосу аэропорта Кабула
Аэропорт Кабула прекратил гражданские рейсы
Несколько десятков стран призвали обеспечить безопасный отъезд из Афганистана