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Толпа беженцев пробралась на взлетную полосу аэропорта Кабула

Толпа людей заполонила взлетно-посадочную полосу аэропорта в столице Афганистана
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Фото: Jawad Sukhanyar

Толпа беженцев заполонила взлетно-посадочную полосу аэропорта Кабула, столицы Афганистана. Самолеты не могут взлететь из-за людей, которые пытаются сбежать из страны, американские военные стреляли в воздух, пытаясь их остановить. Об этом пишет Agence France Press.

«Мне очень страшно. Они много стреляли в воздух», — рассказал агентству очевидец.

Сообщается, что на полосу вышли сотни людей. Вылетающие из страны самолеты переполнены: ночью с 15 на 16 августа один из них не смог взлететь, потому что оказался перегружен. В разговоре с агентством Reuters представители американских сил, контролирующих аэропорт, подчеркнули, что стреляли только для того, чтобы не допустить беспорядков.

Ранее 16 августа Госдеп США распространил документ, в котором от лица более 60 государств призвал обеспечить безопасный отъезд для иностранцев и тех жителей Афганистана, что хотят уехать из страны.

15 августа «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) объявил, что контролирует территорию Афганистана после того, как его боевики вошли в Кабул. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.

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