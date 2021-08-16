Талибы подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле

Представители радикального движения Талибан (запрещено в России) подняли свой флаг над президентским дворцом в Кабуле, столице Афганистана. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, передает ТАСС.

Боевики заявили, что в ближайшее время объявят из президентского дворца о создании Исламского Эмирата Афганистан. Именно так называлось государство, существовавшее с 1996 по 2001 год и контролировавшее большую часть страны. Кроме того, они захватили контроль над государственным телевидением и призвали жителей Афганистана успокоиться.

Помимо этого, талибы гарантировали безопасность иностранным посольствам. Несмотря на это, такие страны, как США, Великобритания, Финляндия, Германия, Чехия, Саудовская Аравия решили эвакуировать своих дипломатов из Афганистана и приостановить работу дипмиссий.

Захват столицы произошел менее, чем за сутки. Боевики подошли к Кабулу днем 15 августа, а уже вечером заявили о полном контроле над городом. Известно, что командование группировки приказало своим бойцам воздерживаться от насилия при взятии города и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть столицу. На фоне этого в аэропорту Кабула собрались сотни людей, которые пытаются покинуть страну. Из-за хаоса и всеобщей паники там образовалась давка. В настоящее время все коммерческие рейсы из столицы Афганистана отменены.

Президент Афганистана бежал из страны

Боевики заняли президентский дворец через несколько часов после того, как из страны бежал президент Афганистана Ашраф Гани. Личный охранник главы государства уточнил, что президент с женой, директором его офиса и советником по национальной безопасности улетели в Ташкент, столицу Узбекистана.

Сам Гани объяснил, что ушел в отставку, чтобы не допустить кровопролития, так как талибы готовили атаку. По его словам, боевикам удалось выиграть суд оружием, однако они не смогли покорить сердца соотечественников. Он добавил, что с этого момента именно «Талибан» несет ответственность за «честь, собственность и самосохранение» афганского народа.

На данный момент управление страной передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай.

«Талибан» объявил об окончании войны

Официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Наим заявил, что война в Афганистане окончена. «Мы достигли того, что должны иметь по праву, — свободы нашей страны и независимости нашего народа», — сказал он. По его словам, тип власти и форма режима в Афганистане будет определена в ближайшее время.

Мы желаем, чтобы в стране было безопасно и чтобы она была свободна от коррупции Мохаммад Наим официальный представитель катарского политического офиса «Талибана»

Глава политического офиса движения Абдул Гани Барадар отметил, что талибам предстоит доказать свою способность обеспечить безопасность и благополучие афганцев. По словам представителя «Талибана», лидеры движения не ожидали, что одержат «триумфальную победу» таким образом.

Но пока другие страны не спешат признавать «Талибан» законной властью в Афганистане. В частности, такую позицию занимает Россия, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Он подчеркнул, что российская сторона готова работать с переходным правительством.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прямо заявил, что Лондон вовсе не желает признания «Талибана» законной властью, и призвал членов международного сообщества не делать этого. «Только так мы сможем сделать все возможное, чтобы не допустить закрепления террористов в стране», — сказал он.

