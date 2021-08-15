В «Талибане» рассказали о неожиданной «триумфальной победе»

Представитель «Талибана» рассказал о предстоящем испытании для талибов

Глава политического офиса движения «Талибан» (запрещено в России) Абдул Гани Барадар рассказал о предстоящем испытании для талибов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Абдул Гани Барадар отметил, что талибам предстоит доказать свою способность обеспечить безопасность и благополучие афганцев. По словам представителя «Талибана», лидеры движения не ожидали, что одержат «триумфальную победу» таким образом.

Ранее в сети появилось видео из президентского дворца в афганском Кабуле, занятого талибами. На кадрах видно руководство группировки «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России), окруженное десятками вооруженных боевиков. Они осматривают залы для заседаний, а также сидят за столами.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.