Опубликовано видео из занятого талибами президентского дворца Афганистана

В сети появилось видео из президентского дворца в афганском Кабуле, занятого талибами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира».

На кадрах видно руководство группировки «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России), окруженное десятками вооруженных боевиков. Они осматривают залы для заседаний, а также сидят за столами. Отмечается, что талибы вошли в здание через несколько часов после того, как президент Ашраф Гани ушел в отставку и бежал из страны.

15 августа стало известно, что боевики «Талибана» вплотную подошли к Кабулу и окружили город. Кроме того, талибы объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана.