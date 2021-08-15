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Талибы заявили о полном контроле над Кабулом

Представитель «Талибана» заявил, что движение полностью контролирует столицу Афганистана
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Фото: Reuters

Официальный представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид (запрещено в РФ) заявил, что талибы взяли под контроль все районы Кабула. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По его словам, на данный момент движение полностью взяло под контроль ситуацию с безопасностью в столице Афганистана.

Ранее два мощных взрыва прогремели рядом с посольством США и президентским дворцом в Кабуле. Свидетели произошедшего рассказали, что на месте взрывов поднимались столбы дыма. Кроме того, произошла перестрелка с использованием легкого и тяжелого вооружения.

15 августа сообщалось, что боевики «Талибана» вплотную подошли к Кабулу и окружили город. Кроме того, «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление страной передано временному совету. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Совет передаст власть талибам.

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