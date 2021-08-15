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Талибы захватили оставленные в Афганистане американские «Черные ястребы»

Боевики «Талибана» захватили американские вертолеты Blackhawk и российские Ми-17
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Американский вертолет Blackhawk
Американский вертолет Blackhawk
Фото: Tawny Schmit / Globallookpress.com

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) захватили американские вертолеты «Черные ястребы» (Blackhawk) на сумму шесть миллионов долларов. Об этом сообщает Daily Mail.

Кроме того, сообщается, что боевики летают вокруг захваченного ими ранее города Кандагар на вертолетах Ми-17 российского производства.

По данным издания, Белый дом потратил миллиарды долларов на снабжение афганских вооруженных сил необходимым оружием и оборудованием для уничтожения талибов, однако теперь эти инвестиции используются самими боевиками.

Управление Афганистаном передано временному совету, в состав которого вошли глава высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Совет передаст власть сторонникам «Талибана».

Ранее представители «Талибана» заявили о захвате всей территории Афганистана. Боевики прибыли в президентский дворец в Кабуле на переговоры с государственными лидерами с целью передачи власти. Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку. Он покинул страну и улетел в Таджикистан.

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