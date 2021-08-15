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Управление Афганистаном передали временному совету

Афганистаном будет управлять временный совет, который передаст власть талибам
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Фото: Mohammad Ismail / Reuters

Управление Афганистаном передано временному совету. Об этом сообщает РИА Новости.

В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Совет передаст власть сторонникам радикального движения «Талибан» (запрещено в России).

Ранее представители «Талибана» заявили о захвате всей территории Афганистана. Боевики прибыли в президентский дворец в Кабуле на переговоры с государственными лидерами с целью передачи власти.

Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку. Он покинул страну и улетел в Таджикистан.

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