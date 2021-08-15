Сотрудники американского посольства приготовились покинуть Афганистан

Персонал американского посольства в Кабуле покидает столицу, сейчас всех сотрудников перевозят в аэропорт. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его цитирует Reuters.

Дипломат объяснил, что сотрудников диппредставительства релоциловали для того, чтобы обеспечить их безопасность. «И по той же причине американский президент [Джо Байден] отправил в страну дополнительный контингент. Мы хотим убедиться, что эвакуация проходит слаженно и спокойно, и мы также хотим сохранить свое дипломатическое присутствие в Кабуле», — цитирует Блинкена ABC News.

Сообщения о том, что Вашингтон может начать эвакуацию всех сотрудников своего посольства в Кабуле из страны, появились еще 12 августа.

Официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий начался 1 мая. Президент США Джо Байден заявлял, что американская армия полностью покинет Афганистан к 11 сентября. После этого боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) начал стремительное наступление на позиции афганской армии. 15 августа движение заявило, что установило контроль над всей территорией страны.