Мир
 
Последние новости
Бывший пилот рассказал о возможных причинах авиакатастрофы на Камчатке
Диетолог посоветовала простой способ есть досыта для желающих похудеть
Закон против российской пропаганды в Польше вызвал массовые протесты
Выживший при крушении Ми-8 на Камчатке рассказал о неверных действиях пилота
Сын Байдена обвинил русских наркоторговцев в краже своего ноутбука
Назван срок превращения коронавируса в обычную простуду
В Петербурге нашли брошенного в подъезде дома младенца
Российский вратарь отказался считать ошибкой пропущенный от Бельгии на Евро гол
Москве пообещали нормализацию цен на квартиры
Сотрудников ИВС Истры со сбежавшими зэками обвинили в превышении полномочий
Новости партнеров
Прослушать новость

США задумались об эвакуации всех дипломатов из Афганистана

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: U.S. Air Force / Tech. Sgt. Nathan Lipscomb / Reuters
Источник Politico рассказал о планах США закрыть посольство в Кабуле

США задумались о том, чтобы начать эвакуацию всех сотрудников своего посольства в Кабуле из страны. Это связано со стремительно ухудшающейся обстановкой в Афганистане, пишет газета Politico.

Американские власти могут закрыть свое посольство в Кабуле и эвакуировать дипломатов к концу августа. При этом другой источник рассказал, что в Белом доме не строят планы на эвакуацию всех сотрудников дипмиссии: возможно, часть останется работать в Афганистане.

Politico напоминает, что в Госдепартаменте США уже говорили о возможности закрыть посольство в Кабуле. Ранее сообщалось, что американские власти оценивают угрозы дальнейшей эскалации и продумывают обеспечение безопасности своих дипломатов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести военный контингент США с афганских территорий. Он призвал власти республики объединиться и напомнил, что правительственные силы превосходят талибов по численности.

Газета The Washington Post писала, что «Талибан» может взять Кабул в течение одного-трех месяцев — по крайней мере, так считают в американском военном ведомстве. Сейчас в Пентагоне настроены на подготовку к эвакуации американских дипломатов и прочего персонала из афганской столицы в ближайшее время.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Байден призвал власти Афганистана сражаться с талибами самостоятельно
Военные США спрогнозировали крах Афганистана через три месяца
«Талибан» захватил третий за сутки город Афганистана