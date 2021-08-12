США задумались об эвакуации всех дипломатов из Афганистана

США задумались о том, чтобы начать эвакуацию всех сотрудников своего посольства в Кабуле из страны. Это связано со стремительно ухудшающейся обстановкой в Афганистане, пишет газета Politico.

Американские власти могут закрыть свое посольство в Кабуле и эвакуировать дипломатов к концу августа. При этом другой источник рассказал, что в Белом доме не строят планы на эвакуацию всех сотрудников дипмиссии: возможно, часть останется работать в Афганистане.

Politico напоминает, что в Госдепартаменте США уже говорили о возможности закрыть посольство в Кабуле. Ранее сообщалось, что американские власти оценивают угрозы дальнейшей эскалации и продумывают обеспечение безопасности своих дипломатов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести военный контингент США с афганских территорий. Он призвал власти республики объединиться и напомнил, что правительственные силы превосходят талибов по численности.

Газета The Washington Post писала, что «Талибан» может взять Кабул в течение одного-трех месяцев — по крайней мере, так считают в американском военном ведомстве. Сейчас в Пентагоне настроены на подготовку к эвакуации американских дипломатов и прочего персонала из афганской столицы в ближайшее время.