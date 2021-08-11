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Байден призвал власти Афганистана сражаться с талибами самостоятельно

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Фото: Parwiz / Reuters

Силы безопасности Афганистана должны самостоятельно сражаться за свою страну с боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом заявил президент США Джо Байден, его слова передает The Hill.

Американский лидер подчеркнул, что не сожалеет о решении вывести военный контингент США с афганских территорий. Он призвал власти республики объединиться и напомнил, что правительственные силы превосходят талибов по численности. «Мы потратили более триллиона долларов за 20 лет. Мы обучили и предоставили современное оборудование более 300 тысячам афганских военнослужащих», — рассказал политик. Он добавил, что за время военной кампании в Афганистане тысячи американских военных пострадали или погибли.

«Соединенные Штаты подчеркивают, что продолжат выполнять взятые на себя обязательства, обеспечивая непосредственную поддержку с воздуха», — указал Байден. Он пообещал, что Вашингтон будет предоставлять стране финансовые ресурсы, оборудование и гуманитарную помощь.

Ранее издание The Washington Post писало, что, по мнению американских военных, талибы могут захватить афганскую столицу в течение одного-трех месяцев. Это в два раза быстрее, чем спецслужбы США предполагали изначально.

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До этого сообщалось, что под контроль «Талибана» перешло 65 процентов всей территории Афганистана. Сейчас талибы угрожают захватить еще 11 столиц разных провинций. Кроме того, боевики пытаются «отрезать» столицу страны, Кабул, от официальных войск страны, расположенных на севере.

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