Военные США спрогнозировали крах Афганистана через три месяца

Американские военные считают, что боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» могут взять Кабул в течение одного-трех месяцев. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

Собеседники издания отмечают, что ситуация в Афганистане стремительно ухудшается, поэтому и прогноз оценки становится более негативным. Сообщается, что в Пентагоне сейчас настроены на подготовку к эвакуации американских дипломатов и прочего персонала из афганской столицы в ближайшее время.

По данным источников, американские военные сейчас рассматривают несколько сценариев развития событий, в которых радикалы захватывают Кабул в течение 30-90 дней. Это по меньшей мере в два раза быстрее, чем спецслужбы США предполагали изначально.

В ночь на 11 августа талибы захватили еще один афганский город — Файзабад, центр провинции Бадахшан на северо-востоке страны. Это четвертый город за сутки и девятый за последнюю неделю. Все они расположены в приграничных провинциях, граничащих с Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном.

Ранее стало известно, что под контроль «Талибана» перешло 65 процентов всей территории Афганистана. Сейчас талибы угрожают захватить еще 11 столиц разных провинций. Кроме того, боевики пытаются «отрезать» столицу страны, Кабул, от официальных войск страны, расположенных на севере.