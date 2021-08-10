Шойгу рассказал о ситуации у границ Афганистана

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» контролируют границы Афганистана с Узбекистаном и Таджикистаном, и Москве важно, чтобы ее союзники были в состоянии отразить возможные угрозы. Об этом глава оборонного ведомства рассказал в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», его слова передает «Интерфакс».

По итогам трехсторонних учений российских военнослужащих с Шойгу подтвердил, что на фоне роста напряженности в регионе Россия помогает странам Центральной Азии модернизировать армии, чтобы поддерживать их в состоянии быстро отреагировать на возможные угрозы.

«Те угрозы, которые исходили от Афганистана раньше, — это наркотрафик, это проникновение террористов в нашу страну через Таджикистан, Киргизию, Узбекистан, и, конечно, этого не становится меньше. Поэтому для нас крайне важно, чтобы наши коллеги, наши союзники, наши партнеры по ОДКБ были готовы к этому. Для этого мы, естественно, делаем все», — сказал министр.

Также Шойгу рассказал, что Россия продолжит совместные учения с Ташкентом и Душанбе у афганской границы, чтобы «держать порох сухим». При этом, по словам министра, лидеры радикального движения обещали не переходить границу и не атаковать соседние государства.

«Лидеры «Талибана» говорят о том, что они не будут принимать никаких деструктивных попыток по пресечению границы, по атакам на сопредельные территории», — отметил Шойгу.

Ранее стало известно, что под контроль «Талибана» перешло 65 процентов всей территории Афганистана. Сейчас талибы угрожают захватить еще 11 столиц разных провинций. Кроме того, боевики пытаются «отрезать» столицу страны, Кабул, от официальных войск страны, расположенных на севере.