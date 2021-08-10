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ООН «чрезвычайно обеспокоило» происходящее в Афганистане

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Фото: Reuters

Организацию Объединенных Наций (ООН) «чрезвычайно беспокоит» напряженная обстановка в Афганистане. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ведомства Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

Он отметил, что ООН следит за происходящим в стране и продолжает контактировать с афганскими сторонами, чтобы прийти к логичному политическому решению.

В заключение Дюжаррик сказал, что от конфликта в стране страдает все гражданское население: в сельских районах проходят бои. Чтобы сосредоточиться на решении вопроса, сторонам необходимо принимать во внимание все подобные факты, пояснил представитель генсека организации.

Ранее политолог Никита Мендкович назвал сроки окончания войны в Афганистане с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ). По его мнению, конфликт может закончиться уже в этом году.

В ООН также заявили, что за последние дни из-за конфликта в Афганистане погибли по меньшей мере 27 несовершеннолетних, пострадали еще порядка 136 мирных жителей. За прошедший месяц из-за схваток боевиков с правительственными силами погибли более тысячи гражданских лиц.

В июле, после вывода основного контингента войск США и стран НАТО, в Афганистане активизировались силы «Талибана», начавшие атаковать позиции правительственной армии. В настоящее время афганское правительство продолжает терять контроль над страной. Уже известно, что радикалам подконтрольно около 65 процентов всей территории государства.

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