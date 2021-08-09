В ООН рассказали о десятках погибших детей в Афганистане

Десятки детей погибли за последние три дня во время конфликта в Афганистане. Речь идет по меньшей мере о 27 погибших несовершеннолетних, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на ООН.

Пострадавших за тот же период насчитали как минимум 136. Всего в результате схваток между боевиками и правительственной армией за последний месяц погибли более тысячи гражданских. В ООН подчеркнули, что преступлений против детей становится больше с каждым днем.

«Афганистан давно считается одним из худших мест для детей на свете, но в последние недели, и особенно в последние 72 часа, все стало еще хуже», — заявила представитель организации в Афганистане Саманта Морт.

Ранее 9 августа стало известно, что талибы за один день овладели тремя ключевыми афганскими городами — Кундузом (столица одноименной провинции), Сар-э-Пулем и Талуканом. Появились сообщения об убийствах боевиками мирных жителей. На прошлой недели движение «Талибан» (запрещено в России) захватило северную провинцию Джаузджан и город Зарандж, столицу юго-западной провинции Нимруз.

8 августа машина, в которой находилось полтора десятка членов одной семьи, подорвалась на самодельном взрывном устройстве на дороге. Погибли 12 человек, в том числе шестеро детей. Местные власти обвинили в произошедшем «Талибан».

6 августа талибы уничтожили представителя президента Афганистана и главу Государственного медиаинформационного центра (GMIC) Даву Хана Минапала. Убийство произошло рядом с посольством России. 16 июля от рук талибов погиб внештатный репортер Reuters и лауреат Пулитцеровской премии Даниш Сиддики.

