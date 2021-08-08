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Семья из 12 человек погибла от взрыва бомбы в Афганистане

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Фото: Михаил Алаеддин / РИА Новости

Двенадцать человек из одной семьи погибли от взрыва самодельного взрывного устройства в провинции Пактия на востоке Афганистана. Об этом сообщил родственник погибших местному информационному агентству Ariana News.

Сообщается, что машина, в которой ехала семья, подорвалась на самодельной бомбе в округе Сайид Карам. Афганцы пытались уехать подальше от района боевых действий. Среди 12 погибших — шестеро детей, три женщины и трое мужчин. Еще двое несовершеннолетних получили ранения, издание не сообщает об их состоянии.

Местные власти обвинили в минировании дороги и гибели гражданских радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России). Ни талибы, ни другие действующие в стране группировки пока не взяли на себя ответственность за взрыв.

«Талибан» ранее взял на себя ответственность за убийство представителя президента Афганистана. МВД страны подтвердило, что глава Государственного медиаинформационного центра (GMIC) Дава Хан Минапал был убит в пятницу, 6 августа, рядом с посольством России.

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