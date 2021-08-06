Мир
 
Последние новости
Россиянин Сидаков выиграл золото в вольной борьбе на Олимпиаде
Попавшая под санкции США компания рассказала о попытках выжить
Россия получила «видящий» F-35 радар
Попова уточнила требования к ношению масок
Медсестра ушла с работы, открыла бизнес на последние деньги и стала миллионершей
Сразу две драки с участием мигрантов произошли под Москвой 
Началось расследование аварии на заводе «Газпрома»
Назван самый пострадавший от пожаров регион Турции
Китайский гигант задумал потеснить Tesla
«Мисс Молдавию» побили из-за русского языка
Новости партнеров
Прослушать новость

Талибы убили главу информцентра Афганистана возле посольства России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Jalil Ahmad / Reuters

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) взяло на себя ответственность за убийство представителя президента Афганистана. Об этом сообщает Reuters.

МВД страны подтвердило, что глава Государственного медиаинформационного центра (GMIC) Дава Хан Минапал был убит в пятницу, 6 августа, возле посольства России. В ведомстве не стали комментировать заявление талибов и называть виновных.

Ранее представители «Талибана» взяли на себя ответственность за нападение на дом главы Минобороны Афганистана. В результате нападения погибли 8 человек, около 20 получили ранения. При этом сам министр и его семья не пострадали.

Боевики заявили, что продолжат атаки на высокопоставленных чиновников Афганистана. «Эта атака смертника была только началом ответных операций против ключевых фигур и лидеров администрации», — подчеркнул пресс-секретарь талибов Забиулла Муджахед.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Талибы пригрозили продолжить атаки на афганских чиновников
На дом главы Минобороны Афганистана напали и взорвали автомобиль
США обвинили талибов в расправе над десятками мирных жителей