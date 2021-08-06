Талибы убили главу информцентра Афганистана возле посольства России

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) взяло на себя ответственность за убийство представителя президента Афганистана. Об этом сообщает Reuters.

МВД страны подтвердило, что глава Государственного медиаинформационного центра (GMIC) Дава Хан Минапал был убит в пятницу, 6 августа, возле посольства России. В ведомстве не стали комментировать заявление талибов и называть виновных.

Ранее представители «Талибана» взяли на себя ответственность за нападение на дом главы Минобороны Афганистана. В результате нападения погибли 8 человек, около 20 получили ранения. При этом сам министр и его семья не пострадали.

Боевики заявили, что продолжат атаки на высокопоставленных чиновников Афганистана. «Эта атака смертника была только началом ответных операций против ключевых фигур и лидеров администрации», — подчеркнул пресс-секретарь талибов Забиулла Муджахед.