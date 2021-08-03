Мир
 
Последние новости
Офицер полиции умер после стрельбы около Пентагона
Литва рассказала о доказательствах вины Белоруссии в миграционном кризисе
Отправленный на карантин в отель турист пожаловался на условия «как в тюрьме»
Россиянин пригласил в хостел приезжего из Узбекистана и надругался над ним
Для Starlink построят наземные станции
Стало известно о предположительном угоне танкера у берегов ОАЭ
Популярное в России приложение заплатит пользователям десятки миллионов долларов
Глюкоза вновь поделилась фото в бикини и вызвала споры в сети
Реакцию борца на поражение от россиянина в финале Олимпиады посчитали слабостью
Охрана Пентагона объявила об устранении угрозы на месте стрельбы
Новости партнеров
Прослушать новость

На дом главы Минобороны Афганистана напали и взорвали автомобиль

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Laurent Dubrule / Reuters

Неизвестные взорвали автомобиль возле дома главы Минобороны Афганистана генерала Бисмиллы Хана Мохаммади и напали на его жилище с оружием. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Силовики вступили с ними в перестрелку. Госпитализированы шесть человек. Сообщалось, что сам министр в результате инцидента не пострадал и «абсолютно здоров».

Днем ранее сообщалось, что боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) захватили офис регионального государственного телецентра в городе Лашкаргах афганской провинции Гильменд.

Ранее посольство США в Кабуле обвинило талибов в убийстве десятков мирных жителей в афганских провинциях Спин Болдак и Кандагар. В диппредставительстве призвали расследовать военные преступления против афганцев и привлечь к ответственности всех причастных к ним террористов.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В МИД России спрогнозировали болезненные мирные переговоры в Афганистане
В МИД оценили угрозу талибов для стран Центральной Азии
Талибы захватили телецентр в крупнейшей провинции Афганистана