На дом главы Минобороны Афганистана напали и взорвали автомобиль

Неизвестные взорвали автомобиль возле дома главы Минобороны Афганистана генерала Бисмиллы Хана Мохаммади и напали на его жилище с оружием. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Силовики вступили с ними в перестрелку. Госпитализированы шесть человек. Сообщалось, что сам министр в результате инцидента не пострадал и «абсолютно здоров».

Днем ранее сообщалось, что боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) захватили офис регионального государственного телецентра в городе Лашкаргах афганской провинции Гильменд.

Ранее посольство США в Кабуле обвинило талибов в убийстве десятков мирных жителей в афганских провинциях Спин Болдак и Кандагар. В диппредставительстве призвали расследовать военные преступления против афганцев и привлечь к ответственности всех причастных к ним террористов.