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В МИД России спрогнозировали болезненные мирные переговоры в Афганистане

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Фото: Jalil Ahmad / Reuters

Переговоры между правительством Афганистана и движением «Талибан» (запрещено в России) по мирному урегулированию в стране пройдут болезненно. Об этом сообщил специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, передает РИА Новости.

Дипломат заявил, что необходимо быть реалистами, делая прогнозы по афганскому конфликту. «Реальная дипломатия не базируется на эмоциях, она базируется на интересах и возможностях», — добавил Кабулов.

По его словам, Россия прагматично подошла к переговорному процессу с талибами. Кабулов отметил, что Москва «красноречиво, со всей своей мощью, но и деликатно при этом» демонстрирует боевикам необходимость выполнения взятых на себя обязательств. Он напомнил, что радикалы должны знать «цену нарушенному слову».

2 августа ТАСС сообщил о масштабных боях между афганской армией и талибами в провинциях Нангархар, Пактия, Пактика, Логар, Кандагар, Герат, Фарьяб, Джаузджан, Балх, Саманган, Гильменд, Тахар, Кундуз, Баглан и Каписа. Наиболее ожесточенное противостояние разгорелось за Герат, третий по размерам город Афганистана, где талибы заняли центральные кварталы. Афганское правительство перебросило к городу несколько сотен бойцов спецназа и развернуло контрнаступление под Гератом.

На фоне обострения в Афганистане Россия в качестве члена Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняла участие в масштабных военных учениях «Граница-2021» на территории Узбекистана и Таджикистана. Учения будут проходить несколько месяцев. Главным местом проведения назначены узбекские и таджикские полигоны на границе с Афганистаном.

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