ОДКБ начала многомесячные учения в Средней Азии

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали цикл военных учений «Граница-2021». Об этом сообщают «Известия».

В первой декаде августа двусторонние учения с российской стороной будут проходить одновременно в Узбекистане и Таджикистане. В ходе маневров войскам предстоит отрабатывать уничтожение совместными группировками отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию одного из союзных государств. Осенью учения повторятся.

Уточняется, что подразделения уже сосредоточены на приграничных с Афганистаном полигонах. Там разместились отряды сухопутных войск, авиации, ПВО, а также разведки и целеуказания.

22 июля источник в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана сообщал, что талибы контролируют 80 процентов афгано-таджикской границы. Содействие Таджикистану в охране государственных границ оказывает Россия в рамках договор ОДКБ, в частности, помогает в строительстве заставы на границе с Афганистаном.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» (запрещено в России), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Обстановка в стране обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск из страны.