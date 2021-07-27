Глава МИД Таджикистана рассказал об угрозе проникновения террористов в страну

В Таджикистан под видом беженцев из Афганистана могут проникнуть террористы. Об этом заявил министр иностранных дел (МИД) республики Сироджиддин Мухриддин, сообщает «Sputnik Таджикистан».

По словам министра, Таджикистан готов принимать беженцев и оказывать им необходимую помощь из-за нестабильной ситуации в Афганистане. Однако, считает министр, есть риск, что в условиях огромного потока бегущих от опасности людей в страну могут попасть боевики таких радикальных организаций, как «Аль Каида», «Ансаруллох» и «Исламское движение восточного Туркестана» (запрещены в России).

Глава МИД отметил, что в этом случае масштабы террористической угрозы угрозы в Таджикистане значительно возрастут, и правительству придется принимать экстренные меры силового противодействия радикалам. Вместе с тем, возвращение российских пограничников на таджикско-афганскую границу, по словам Мухриддина, также не планируется. Сейчас там работает группа советников из Москвы.

Ранее в Таджикистане заявили о готовности разместить на своей территории около 100 тысяч беженцев. Их могут поселить на военных полигонах Таджикистана, расположенных вблизи границы с Афганистаном.

22 июля источник в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана сообщал, что талибы контролируют 80 процентов афгано-таджикской границы. Содействие Таджикистану в охране государственных границ оказывает Россия в рамках договор ОДКБ, в частности, помогает в строительстве заставы на границе с Афганистаном. Также страны проведут совместные военные учения.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» (запрещено в России), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Обстановка в стране обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск из страны.