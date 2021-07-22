Россия поможет Таджикистану в строительстве защиты от Афганистана

Россия безвозмездно поможет Таджикистану построить заставу на границе с Афганистаном, сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, пишет РИА Новости.

Дипломат уточнил, что Москва продолжит помогать Душанбе в укреплении обороноспособности. «Как в двустороннем формате, так и в рамках исполнения решения Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 сентября 2013 года по укреплению таджикско-афганской границы», — объяснил он. Руденко напомнил, что готовность всесторонне помочь Таджикистану высказал и российский президент Владимир Путин. Глава государства обсудил это в начале июля во время телефонного разговора с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

На данный момент стороны готовят межправительственное соглашение о помощи России при строительстве пограничной заставы на таджикско-афганской границе.

В российском МИД сообщили, что рост напряженности на афгано-таджикской границе вызывает обеспокоенность у Москвы. Представитель ведомства Мария Захарова добавила, что Москва поможет Душанбе в случае дальнейшего военного обострения с Афганистаном.

В Таджикистане (Душанбе и Бохтаре) дислоцируется российская 201-я военная база, в состав которой входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные части, а также подразделения ПВО, РХБЗ и связи. В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками «Талибана» (организация запрещена в России). Последние овладели обширными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.