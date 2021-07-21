Таджикистан начал военные учения из-за угрозы нападения талибов

Власти Таджикистана объявили о начале военных учений на севере страны из-за угрозы наступления боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России) с территории Афганистана. Об этом заявил председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода, сообщает «Sputnik Таджикистан».

По его словам, главными задачами мероприятия являются проверка боеготовности армии, повышение опыта личного состава, а также проведение надлежащих оперативно-тактических испытаний. Необходимость учений обусловлена активизацией террористических и экстремистских группировок в регионе, добавил председатель.

Учения пройдут на севере, в Территориальной зоне обороны №3 с привлечением военных и находящихся в запасе граждан.

Ранее стало известно, что Россия, Узбекистан и Таджикистан в августе проведут совместные военные учения на таджикистанском полигоне Харб-Майдон. В ходе учений планируется отработать подготовку к боевым действиям по разгрому отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию союзного государства.

21 июля командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин сообщил, что российские военные в Таджикистане до конца июля получат 17 модернизированных БМП-2М.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с территории страны. После этого боевики радикального движения «Талибан» перешли в наступление против правительственных сил и начали устанавливать жесткие исламские порядки на захваченной территории. По сообщениям Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана, талибы взяли под контроль более 70 процентов границы с Афганистаном.