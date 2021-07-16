В Таджикистане прошел военный парад на границе с Афганистаном

В Таджикистане прошел военный парад из-за обострения обстановки на границе с Афганистаном

В Таджикистане состоялся военный парад на фоне обострения обстановки на приграничных с Афганистаном территориях. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Шествие войск прошло в присутствии президента и верховного главнокомандующего Вооруженными силами Таджикистана Эмомали Рахмона. Перед ним промаршировали военнослужащие силовых структур, правоохранительных органов и мобилизационных резервов зоны территориальной обороны.

В своем обращении к солдатам Рахмон заявил, что сегодня ввиду активного продвижения отрядов радикального движения «Талибан» (запрещено в России) охрана границ является высшим приоритетом армии. От этого зависит не только безопасность Таджикистана, но и всех стран Средней Азии и даже Европейского Союза, подчеркнул он.

Ранее Рахмон поручил министру обороны республики мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для урегулирования ситуации на границе с Афганистаном из-за возникшей там напряженности. Власти Таджикистана также запросили военную помощь у стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с территории страны. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа. После этого радикальные группировки в регионе перешли в наступление против правительственных сил и начали устанавливать жесткие исламские порядки на захваченной территории.

Наиболее нестабильная обстановка установилась в Таджикистане и Узбекистане. В частности, согласно заявлению Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана, боевики «Талибана» взяли под контроль более 70 процентов границы с Афганистаном.