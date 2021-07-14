Россия оплатила постройку погранзаставы в Таджикистане

Россия выделила деньги на постройку заставы на границе Таджикистана с Афганистаном

На границе Таджикистана с Афганистаном при участии России будет построена современная погранзастава. Об этом РИА Новости рассказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

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По его словам, Москва оказывает финансовое содействие, все средства на проект уже выделены.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не будет предпринимать ничего по Афганистану, пока ситуация с движением «Талибан» (признано террористической организацией в РФ) развивается только на афганской территории. Однако он добавил, что в Москве обеспокоены возможностью «перелива неприятностей» на территорию соседнего с Афганистаном Таджикистана.

Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. Президент США Джо Байден говорил, что американская армия полностью покинет страну к 11 сентября. Обеспечивать безопасность аэропорта столицы Афганистана после ухода американских войск планирует Турция.