Лавров описал позицию России по Афганистану

Россия не будет предпринимать ничего по Афганистану, пока ситуация с движением «Талибан» (признано террористической организацией в РФ) развивается только на афганской территории. Так описал позицию российского руководства глава МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«В том факте, что талибы заняли пограничные посты на границе с Ираном, на границе с Таджикистаном — пока это происходит на территории Афганистана, мы не собираемся предпринимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы на словах поддержали, чтобы он был начат как можно скорее», — приводит агентство слова министра.

Лавров добавил, что в Москве обеспокоены возможностью «перелива неприятностей» на территорию соседнего с Афганистаном Таджикистана.

Ранее 8 июля стало известно, что боевики «Талибана» вошли в Кандагар — второй крупнейший город Афганистана.

За день до этого власти Афганистана заявили, что на фоне укрепления сил боевиков «Талибана» в стране началась критическая фаза военного конфликта. «Мы признаем, что война бушует в Афганистане и военная обстановка в стране крайне чувствительная», — отметил министр обороны Бисмилла Хан Мохаммади. Он подчеркнул, что национальные силы безопасности при поддержке местного сопротивления приложат все усилия для защиты мирного населения.

Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. Президент США Джо Байден говорил, что американская армия полностью покинет страну к 11 сентября. Обеспечивать безопасность аэропорта столицы Афганистана после ухода американских войск планирует Турция.