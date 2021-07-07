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Власти Афганистана заявили о начале критической фазы в стране

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Фото: Laurent Dubrule / Reuters

На фоне укрепления сил радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) в Афганистане началась критическая фаза военного конфликта. Об этом сообщил министр обороны страны Бисмилла Хан Мохаммади, его слова передает NDTV.

«Мы признаем, что война бушует в Афганистане и что военная обстановка в стране крайне чувствительная», — отметил министр. Он подчеркнул, что национальные силы безопасности при поддержке местного сопротивления приложат все усилия для защиты мирного населения.

Ранее стало известно о начале переговоров между представителями «Талибана» и афганскими властями в Тегеране.

Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. Президент США Джо Байден говорил, что американская армия полностью покинет страну к 11 сентября. Обеспечивать безопасность аэропорта столицы Афганистана после ухода американских войск планирует Турция.

Между тем боевики «Талибана» продвигаются все дальше: по некоторым данным, они уже подошли к границам Таджикистана. Талибы напали на военнослужащих у границы и захватили три КПП, афганские солдаты отступили на таджикскую территорию. В связи с этим у политиков и экспертов возникают опасения, что Россию ожидает наплыв беженцев из Средней Азии.

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