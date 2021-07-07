Между террористами из «Талибана» и властями Афганистана начались переговоры

Между представителями террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) и властями Афганистана начались переговоры. Они проходят в иранской столице Тегеран, пишет агентство ISNA.

Открывая встречу, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал о поражении Соединенных Штатов в регионе, тем самым объяснив вывод американских войск из Афганистана. По мнению дипломата, присутствие США в этой стране на протяжении более двух десятилетий нанесло ей огромный ущерб. Чтобы компенсировать его, афганские политики «должны принимать трудные решения» и идти на диалог.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуация в Афганистане стремительно ухудшается. Министр связал это с выводом американских войск из страны. Так или иначе, Москва продолжит выполнять свои обязательства по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и сделает все возможное для пресечения агрессии.

Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. Президент США Джо Байден говорил, что американская армия полностью покинет страну к 11 сентября. Обеспечивать безопасность, в частности, аэропорта столицы Афганистана после ухода американских войск планирует Турция.

Между тем боевики радикального движения «Талибан» продвигаются все дальше: по некоторым данным, они уже подошли к границам Таджикистана. Боевики напали на военнослужащих у границы и захватили три КПП, афганские солдаты отступили на таджикскую территорию. В связи с этим у политиков и экспертов возникают опасения, что Россию ожидает наплыв беженцев из Средней Азии.