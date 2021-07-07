Лавров заявил о готовности использовать военную базу России в Таджикистане

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности использовать военную базу РФ в Таджикистане, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта в Афганистане. Его цитирует ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Москва готова делать все ради защиты своих союзников.

По итогам переговоров с лаосским коллегой Саленсай Коммаситом глава МИД РФ заявил, что ситуация в Афганистане стремительно ухудшается. Лавров связал это с выводом американских войск из страны. Так или иначе, Москва продолжит выполнять свои обязательства по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и сделает все возможное для пресечения агрессии.

Ситуация в Афганистане действительно стала напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. Президент США Джо Байден говорил, что американская армия полностью покинет страну к 11 сентября. Обеспечивать безопасность, в частности аэропорта столицы Афганистана, после ухода американских войск планирует Турция.

Между тем боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) продвигаются все дальше: по некоторым данным, они уже подошли к границам Таджикистана. Боевики напали на военнослужащих у границы и захватили три КПП, афганские солдаты отступили на таджикскую территорию. В связи с этим у политиков и экспертов возникают опасения, что Россию ожидает наплыв беженцев из Средней Азии.