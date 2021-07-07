Эксперт оценил шансы Турции в противостоянии с «Талибаном»

У Турции навряд ли получится в одиночку коренным образом изменить ситуацию с безопасностью в Афганистане, сказал «Ленте.ру» Станислав Притчин, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН и эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай». Так он оценил шансы Турции в противостоянии с радикальным движением «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России).

Притчин отметил, что в 2001 году, на начальном этапе военного конфликта, «Талибану» противостояла целая международная коалиция, которую поддерживали в том числе Россия и Китай. Кроме того, войскам коалиции оказывалась существенная логистическая поддержка, которая шла через все страны Центральной Азии. «Сейчас этого ничего нет, поэтому сложно ожидать, что кто-то придет и волшебным образом ситуацию стабилизирует», — отметил специалист. При этом Турции также будет мешать «исламский фактор», который не позволит ей однозначно выступать против «Талибана».

Эксперт также прокомментировал намерения Турции обеспечивать безопасность аэропорта Кабула. По его словам, это будет возможно, только если официальным властям удастся сохранить контроль над центральной частью страны. «Потому что держать оборону вокруг аэропорта Турции в одиночку не удастся, если Кабул падет», — пояснил он.

В середине июня стало известно, что Турция планирует обеспечивать безопасность аэропорта столицы Афганистана после ухода американских войск. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон разрабатывают план действий на случай, если у Анкары не получится успешно справиться с этой задачей.

Официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий начался 1 мая. В Белом доме рассчитывают, что процесс завершится к концу августа. Президент США Джо Байден заявлял, что американская армия полностью покинет страну к 11 сентября 2021 года.