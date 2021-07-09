В Кремле заявили о необходимости переговоров с талибами

Переговоры с представителями афганского движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) необходимы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, добавив, что президент России Владимир Путин в курсе таких контактов. Его слова приводит ТАСС.

«Безусловно, Владимир Путин в курсе», — сказал пресс-секретарь главы государства. «Контакты необходимые. На фоне того, как напряженно развивается ситуация в Афганистане, как развивается ситуация на границе Афганистана и Таджикистана, эти переговоры необходимы», — добавил он.

Песков не стал комментировать вопрос о том, возможно ли, что Россия признает талибов в качестве правительства Афганистана, если они займут всю страну. «Здесь вряд ли уместны какие-то эвентуальные рассуждения. Поэтому не считаю возможным как-то отвечать на этот вопрос», — сказал представитель Кремля.

8 июля делегация талибов прибыла на переговоры в Москву. Визит представителей движения в российскую столицу продлится два дня. Делегацию возглавил один из руководителей офиса движения в Катаре Шахабуддин Делавар, глава департамента по связям с афганскими гражданами.