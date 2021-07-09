Талибы заявили о гарантиях соблюдения прав женщин

Представили афганского движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) заявили, что гарантируют соблюдение прав женщин, которые не противоречат исламу. Об этом РИА Новости рассказал официальный представитель офиса движения Мухаммад Наим.

По его словам, талибы неоднократно заявляли о своей позиции по правам женщин. «Мы — мусульмане, и права, которые священная религия ислам дала женщинам, гарантированы. Это наша ответственность, если это право на образование или на работу, или на что-то еще. Если это не противоречит исламу, нашей нации и стране, у нас в этом отношении нет проблем», — сказал Наим.

8 июля делегация талибов прибыла на переговоры в Москву. Визит представителей движения в российскую столицу продлится два дня. Делегацию возглавил один из руководителей офиса движения в Катаре Шахабуддин Делавар, глава департамента по связям с афганскими гражданами.

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров в Москве талибы раскрыли планы насчет Афганистана и других стран.