Делегация талибов прибыла в Москву

Делегация политического офиса движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) прибыла в Москву на переговоры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя движения Сухейля Шахина.

«Делегация прибыла сегодня утром в Москву. Визит продлится два дня», — приводит агентство его слова.

Днем ранее стало известно, что между талибами и властями Афганистана начались переговоры.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуация в Афганистане стремительно ухудшается. Министр связал это с выводом американских войск из страны. Так или иначе, Москва продолжит выполнять свои обязательства по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и сделает все возможное для пресечения агрессии.

Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. Президент США Джо Байден говорил, что американская армия полностью покинет страну к 11 сентября. Обеспечивать безопасность, в частности, аэропорта столицы Афганистана после ухода американских войск планирует Турция.

Между тем боевики радикального движения «Талибан» продвигаются все дальше к границам Таджикистана. Боевики напали на военнослужащих у границы и захватили три КПП, афганские солдаты отступили на таджикскую территорию. В связи с этим у политиков и экспертов возникают опасения, что Россию ожидает наплыв беженцев из Средней Азии. 8 июля талибы водрузили свой флаг на мосту между Афганистаном и Таджикистаном.