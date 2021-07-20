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В Таджикистане построят лагерь для афганских беженцев

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Фото: Mohammad Ismail / Reuters

В Таджикистане построят лагерь для спасающихся от боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России) афганцев. Об этом заявил глава Хатлонской области Курбон Хакимзода, сообщает Asia-Plus.

По его словам, временная база для размещения афганских граждан возводится на юге страны при поддержке МВД Таджикистана и международных организаций. В специально отведенных зонах беженцам предоставляют палатки и горячее питание.

«Не стоит забывать, что в ходе гражданской войны в нашей стране афганцы принимали наших граждан, обеспечивали жильем и питанием месяцами. Сегодня они попали в беду, и мы просто по-человечески обязаны помогать», — обосновал Хакимзода помощь афганцам.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Ранее Рахмон поручил мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для урегулирования ситуации на границе с Афганистаном из-за возникшей там напряженности.

14 июля спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов рассказал, что на границе Таджикистана с Афганистаном при участии России будет построена современная погранзастава.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с территории страны. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа. После этого радикальные группировки в регионе перешли в наступление против правительственных сил и начали устанавливать жесткие исламские порядки на захваченной территории. Афганские военные вместе с гражданами спасаются бегством в сопредельные страны.

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