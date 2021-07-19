Россия пообещала Таджикистану помощь в борьбе с экстремистами из Афганистана

Москва для укрепления безопасности Таджикистана поставляет Душанбе современное вооружение. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал посол России Игорь Лякин-Фролов.

Так он ответил на вопрос о мерах, которые Россия предпринимает, чтобы помочь Таджикистану в укреплении границы и безопасности на фоне угроз из сопредельного Афганистана. «На основе долгосрочных договоренностей Россия осуществляет Программу модернизации вооруженных сил Республики Таджикистан, поставляя нашим таджикским друзьям современные вооружения и военную технику», — сказал дипломат.

Лякин-Фролов добавил, что Москва готова оказать Таджикистану любую помощь в случае проникновения экстремистов из Афганистана. При этом, отметил он, речь может идти как о помощи по линии ОДКБ и на двусторонней основе.

Ранее стало известно, что Россия, Узбекистан и Таджикистан проведут совместные военные учения на таджикистанском полигоне Харб-Майдон, который расположен в 20 километрах от границы с Афганистаном. Маневры военнослужащих состоятся с 5 по 10 августа. В ходе учений планируется отработать подготовку к боевым действиям по разгрому отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию союзного государства.

14 июля спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов рассказал, что на границе Таджикистана с Афганистаном при участии России будет построена современная погранзастава. Он пояснил, что Москва оказывает финансовое содействие, все средства на проект уже выделены.

Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. Президент США Джо Байден говорил, что американская армия полностью покинет страну к 11 сентября. Обеспечивать безопасность аэропорта столицы Афганистана после ухода американских войск планирует Турция.