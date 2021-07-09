Россия поможет Таджикистану в случае военного обострения с Афганистаном

Рост напряженности на афгано-таджикской границе вызывает обеспокоенность у Москвы. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат отметила, что Россия ведет переговоры с властями Таджикистана по линии оборонных ведомств и пограничных служб, а также по дипломатическим каналам. Она подчеркнула, что ситуация на границе с Афганистаном находится под пристальным вниманием российской стороны.

Захарова добавила, что Москва поможет Душанбе в случае дальнейшего военного обострения с Афганистаном. «В случае необходимости дополнительные меры будут приняты со всей решимостью в духе российско-таджикистанского союзничества для недопущения агрессии или территориальных провокаций», — уточнила она. По ее словам, российская военная база на таджикской территории оснащена необходимым вооружением для поддержки республики и сохранения контроля над приграничной обстановкой.

Дипломат призвала стороны афганского конфликта проявить сдержанность и не допустить дальнейших обострений за пределами страны.

Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. Президент США Джо Байден говорил, что американская армия полностью покинет страну к 11 сентября.

7 июля Таджикистан запросил помощи у стран ОДКБ из-за наступления «Талибана» (запрещен в России) в Афганистане. Граница между двумя странами представляет собой труднодоступную горную местность, и таджикским властям трудно контролировать ее в одиночку. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил министру обороны мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для урегулирования ситуации на границе с Афганистаном.