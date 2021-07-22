Талибы заявили о контроле 90 процентов афганских границ

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) заявили о контроле 90 процентов афганских границ. Об этом сообщил представитель талибов Забиулла Муджахед, пишет РИА Новости.

Он отметил, что «Талибан» контролирует рубежи с большинством стран, с которыми граничит Афганистан.

По его словам, под полным контролем радикалов находятся границы с Ираном, Туркменией, Таджикистаном и Узбекистаном.

Ранее источник в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана сообщал, что талибы контролируют 80 процентов афгано-таджикской границы, а информация о ее полном захвате террористами не соответствует действительности.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как в мае США и страны НАТО официально начали выводить войска с территории страны. После этого «Талибан» перешел в наступление против правительственных сил и стал устанавливать жесткие исламские порядки на оккупированной местности.