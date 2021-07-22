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МИД заявил об активности афганских террористов у границы Таджикистана

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Фото: Саид Закерия / РИА Новости

Афганские террористические организации усиливают активность у границы Таджикистана, северные провинции Афганистана становятся новой горячей точкой. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД России Андрей Руденко.

«Талибами практически полностью контролируется граница с Таджикистаном. Укрепляют свои позиции многочисленные международные террористические организации, в частности "ИГ" и отделения "Аль-Каиды"», — рассказал он о действиях запрещенных в России террористических движений.

Руденко также отметил, что в эти местности стягиваются террористы из зон боевых действий на Ближнем Востоке и в Северной Африке, организации активно вербуют выходцев из стран Средней Азии, а производство наркотиков достигло рекордных показателей.

Ранее глава МИД Сергей Лавров оценил перспективу вмешательства в ситуацию в Афганистане. Он заявил, что Россия будет руководствоваться принципами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в случае возникновения угрозы для соседних государств со стороны Афганистана.

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