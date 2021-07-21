Пентагон отчитался о выводе американских войск из Афганистана

Вывод войск США из Афганистана подходит к завершению, процесс проходит в безопасном режиме и закончится в срок, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин во время брифинга, трансляция которого велась в аккаунте ведомства в Twitter.

По словам министра обороны, США вывели из Афганистана 95 процентов войск. Все американские базы за пределами Кабула передали афганским партнерам. «Мы все еще на пути к завершению его к концу августа», — объяснил политик. Комментируя возможность возвращения в страну террористических организаций «Аль-Каида» и «Талибан» (организации, запрещенные в России), Остин отметил, что миссия в Афганистане еще не закончена и военные готовы ответить на угрозу в случае ее возникновения.

Ранее министерство иностранных дел России оценило необходимость вмешаться в войну в Афганистане. Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что ни о каком вводе войск или точечных ударах по территории речи не идет. Он призвал не путать политику России с принципами работы властей США.

Также спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов рассказал, что российская сторона располагает фактами о сотрудничестве Вашингтона с боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Афганистане.