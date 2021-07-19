Турция обсудит с талибами охрану кабульского аэропорта

Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) не возражали против охраны международного аэропорта в Кабуле турецкими военными. Об этом на пресс-конференции в Анкаре заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС. Также турецкий лидер призвал талибов остановить «оккупационные действия» на территории Афганистана.

Эрдоган выразил готовность провести переговоры с талибами и обсудить обеспечение безопасности кабульского аэропорта армией Турции. Он отметил, что движение «Талибан» осведомлено о позиции Турции по этому вопросу.

Ранее директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов выразил недоумение из-за того, что США передали охрану кабульского аэропорта турецким военным в обход властей Афганистана. Он напомнил, что талибы обещали рассматривать как оккупацию присутствие любого контингента НАТО (Турция является членом организации) на афганской территории.

17 июля стало известно, что президент США Джо Байден согласовал с Эрдоганом размещение турецких военных в Кабуле для обеспечения безопасности международного аэропорта.