Афганские военные уничтожили командира элитного спецназа талибов

Силы безопасности афганского правительства уничтожили бывшего полевого командира элитного спецназа террористического движения «Талибан» (запрещено в России) Маулави Мансура. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники в Афганистане.

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Отмечается, что на данный момент талибам не хватает ресурсов для новых наступлений в Кабуле и других регионах страны. По данным источников WarGonzo, боевики могут потерять большинство своих позиций, если поддержка со стороны военных сил Пакистана не усилится.

16 июля первый вице-премьер Афганистана Амрулла Салех обвинил Пакистан в непосредственной авиационной поддержке операций талибов «в определенных районах». При этом в пакистанском МИД опровергли заявления политика. «Мы уважаем право правительства Афганистана предпринимать действия на своей территории», — отметили в ведомстве.

Военная обстановка в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. В стане активизировались силы «Талибана», боевики начали захватывать обширные территории. Эксперт оценил вероятность победы талибов и падения официального Кабула до конца года. По его словам, боевики уже контролируют более 70 процентов территории страны и продолжают наступление, так что у правительства остается очень мало шансов сдержать наступление после ухода американских войск.