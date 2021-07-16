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Власти Афганистана обвинили Пакистан в поддержке операций талибов

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Фото: NurPhoto / Getty Images
Вице-премьер Афганистана обвинил ВВС Пакистана в авиационной поддержке операций талибов

Военно-воздушные силы (ВВС) Пакистана предупредили афганских военных о применении боевой авиации в случае действий по вытеснению боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России) из населенного пункта Спин-Болдак в Кандагаре. Об этом заявил первый вице-премьер Афганистана Амрулла Салех, его слова передает издание Al Jazeera.

Политик обвинил Пакистан в непосредственной авиационной поддержке операций талибов «в определенных районах».

При этом в МИД Пакистана опровергли заявления афганского вице-премьера. «Мы уважаем право правительства Афганистана предпринимать действия на своей территории», — отметили в ведомстве.

В МИД также рассказали, что ранее Афганистан сообщал о намерении провести воздушную операцию на своей территории рядом с приграничным пакистанским городом Чаман. Власти Пакистана положительно отреагировали на это заявление. В министерстве добавили, что Исламабад принял все необходимые меры для защиты населения и военнослужащих.

Ранее стало известно, что США, Узбекистан, Пакистан и Афганистан договорились о создании нового четырехстороннего формата для обсуждения кризиса на афганской территории.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. В стране активизировались силы террористического движения «Талибан». После захватов удаленных районов на севере Афганистана талибы издали письменные приказы, где потребовали возвращения к жестким исламским порядкам.

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