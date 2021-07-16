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Лавров рассказал о деградации ситуации в Афганистане

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Фото: МИД РФ / РИА Новости
Глава МИД Сергей Лавров рассказал о стремительной деградации ситуации в Афганистане

На фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана в стране наблюдается стремительная деградация ситуации. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

«Афганский кризис обостряет террористическую угрозу и проблему нелегального оборота наркотиков, который достиг беспрецедентного уровня», — отметил глава МИД. Он подчеркнул, что в нынешних условиях существует риск перетока нестабильности в соседние государства.

Лавров указал, что угроза такого развития событий препятствует вовлечению Афганистана в региональное сотрудничество. «Только при условии всеобъемлющего урегулирования внутриафганского конфликта можно рассчитывать на успешную реализацию экономических начинаний и инициатив с участием Кабула», — заключил он.

По словам министра, урегулирование ситуации в Афганистане должно стать первостепенной целью как для внутренних сил страны, так и для международного сообщества. Он заявил, что к установлению прочного мира в регионе могут привести прямые, инклюзивные межафганские переговоры с участием международных партнеров.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. В стране активизировались силы террористического движения «Талибан» (запрещено в России). После захватов удаленных районов на севере Афганистана талибы издали письменные приказы, где потребовали возвращения к жестким исламским порядкам.

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