Талибы отказались пойти на прекращение огня

Представитель террористического движения «Талибан» (запрещено в России) уточнил слова афганского посла Надера Надери о готовности боевиков к трехмесячному перемирию с правительством Афганистана. Он указал, что талибы не объявят режим прекращения огня, но готовы ограничить масштабы военных операций при соблюдении Кабулом озвученных ранее условий. Об этом сообщает РИА Новости.

15 июля Надери, который ведет переговоры с талибами в Дохе, заявил, что боевики готовы на три месяца заключить перемирие с правительством Афганистана, если оно освободит из тюрем 7 тысяч их сторонников, а ООН исключит движение из черного списка.

«Талибы предложили трехмесячное перемирие, но потребовали от афганского правительства освободить 7 тысяч заключенных из числа своих сторонников», — заявил Надери на пресс-конференции в Кабуле. Он уточнил, что это «серьезное требование», так как ранее власти освободили из заключения 5 тысяч боевиков, но это «не улучшило ситуацию и даже привело к эскалации».

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа.