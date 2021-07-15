Мир
 
Последние новости
Кремль ответил на претензии экспертов к статье Путина
Российским школьникам направят больше 200 миллиардов рублей
Москвичи массово пожаловались на бросающую странные «снаряды» из окна пенсионерку 
Приехавшая в Россию индонезийка вырвалась из рабства благодаря вакцинации
В Госдуме предложили штрафы за выброшенных на улицу животных
Пассажир отказался оплачивать ручную кладь и остановил работу аэропорта
Журналист обозвал главу МОК и был изгнан с конференции
Песков ответил на вопрос об исчезновении «связанных с Россией хакеров»
Украина собралась запретить ввоз автомобилей на бензине
К собеседнику Соловьева из Германии пришли полицейские во время прямого эфира
Новости партнеров
Прослушать новость

Талибы отказались пойти на прекращение огня

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Danish Siddiqui / Reuters
Представитель «Талибана» заявил, что движение не готово объявлять перемирие в Афганистане

Представитель террористического движения «Талибан» (запрещено в России) уточнил слова афганского посла Надера Надери о готовности боевиков к трехмесячному перемирию с правительством Афганистана. Он указал, что талибы не объявят режим прекращения огня, но готовы ограничить масштабы военных операций при соблюдении Кабулом озвученных ранее условий. Об этом сообщает РИА Новости.

15 июля Надери, который ведет переговоры с талибами в Дохе, заявил, что боевики готовы на три месяца заключить перемирие с правительством Афганистана, если оно освободит из тюрем 7 тысяч их сторонников, а ООН исключит движение из черного списка.

«Талибы предложили трехмесячное перемирие, но потребовали от афганского правительства освободить 7 тысяч заключенных из числа своих сторонников», — заявил Надери на пресс-конференции в Кабуле. Он уточнил, что это «серьезное требование», так как ранее власти освободили из заключения 5 тысяч боевиков, но это «не улучшило ситуацию и даже привело к эскалации».

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Талибы назвали условие для перемирия в Афганистане
Талибы ввели жесткие исламские порядки на захваченных территориях Афганистана
Талибы захватили штаб-квартиру полиции Кандагара