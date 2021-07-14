Талибы захватили штаб-квартиру полиции Кандагара

Боевики радикального террористического движения «Талибан» (запрещено в России) захватили штаб-квартиру полиции Кандагара — второго крупнейшего города Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Центр округа Спин-Болдак и штаб-квартира полиции провинции Кандагар также полностью очищены от противника и находятся под контролем участников джихада», — заявили талибы. Отмечается, что боевикам удалось захватить несколько транспортных средств, а также оружие и боеприпасы.

О том, что талибы вошли в Кандагар, стало известно 9 июля. Отмечалось, что бои вооруженных сил страны с талибами шли в одном из районов города. В результате столкновений погибли несколько мирных жителей, точное число жертв не сообщалось. За день до этого власти Афганистана заявили, что на фоне укрепления сил боевиков «Талибана» в стране началась критическая фаза военного конфликта.

Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа. При этом американские войска сохранят возможности для ударов с больших дистанций по Афганистану в случае необходимости, добавил Байден.