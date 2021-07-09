Эксперт назвал сроки падения Кабула под натиском талибов

Существуют серьезные предпосылки для того, чтобы Кабул пал под натиском боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России) в этом году. Такие сроки назвал Никита Мендкович, эксперт Центра изучения современного Афганистана и Российского совета по международным делам (РСМД), в беседе с «Лентой.ру».

Мендкович отметил, что под контролем талибов находится уже 70-80 процентов территории страны, и боевики продолжают наступление. Он напомнил, что в начале военной операции в Афганистане США ставили своей задачей борьбу с «Талибаном» и называли его своим противником. «Таким образом, [сейчас] союзники американцев сданы талибам, противники американцев побеждают. Ну это можно назвать провалом», — подытожил эксперт.

При этом Мендкович предположил, что падение Кабула приведет к распаду страны на отдельные противоборствующие провинции, как уже произошло в начале 1990-х годов. «Такой риск, к сожалению, существует, и мы исключать его не можем», — отметил он.

Ранее стало известно, что боевики «Талибана» вошли в Кандагар — второй крупнейший город Афганистана. Отмечалось, что бои вооруженных сил страны с талибами шли в одном из районов города. В результате столкновений погибли несколько мирных жителей, точное число жертв не приводится.

Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа. По его словам, Соединенные Штаты сохранят дипломатическое присутствие в Афганистане, будут добиваться урегулирования ситуации в стране и призвал к этому другие государства. При этом американские войска сохранят возможности для ударов с больших дистанций по Афганистану в случае необходимости, добавил Байден.