Байден назвал дату окончательного вывода войск США из Афганистана

Президент США Джо Байден назвал дату окончательного вывода американских войск из Афганистана. По его словам, это произойдет 31 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наша военная миссия в Афганистане завершится 31 августа. Вывод войск продолжается безопасно и упорядоченно», — заявил американский лидер. Он отметил, что среди американских и иных сил нет потерь «благодаря тому, как мы организовали вывод войск». «США достигли того, чего хотели в Афганистане», — сказал Байден.

Глава Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты сохранят дипломатическое присутствие в Афганистане, будут добиваться урегулирования ситуации в стране и призвал к этому другие государства. При этом американские войска сохранят возможности для ударов с больших дистанций по Афганистану в случае необходимости, добавил Байден.

Официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий начался 1 мая. Американский лидер Джо Байден заявлял, что армия США полностью покинет страну к 11 сентября 2021 года. По его мнению, военные силы не могут поддержать местное правительство. В Белом доме рассчитывают, что процесс вывода войск из Афганистана завершится к концу августа.

2 июля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уточнила сроки вывода войск из Афганистана. Как заявила Псаки в ходе брифинга, Соединенные Штаты ожидают, что процесс вывода войск из Афганистана завершится к концу августа.