Захарова ответила Псаки по поводу ухода США из Афганистана

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о выводе американских войск с территории Афганистана. Она опубликовала соответствующий пост в своем Telegram-канале.

Захарова прокомментировала реплику Псаки о том, что войска США выводят из-за невозможности решить проблемы Афганистана военным путем.

Материалы по теме Второе нашествие Очаг терроризма вблизи России: Таджикистан на пороге нового вторжения исламистов «Русские отступили, а мы проиграли» Перестрелки, ночные клубы и любовь к России: чем живет современный Афганистан

«И ведь всего каких-то 20 лет и неисчислимое количество (потому что по традиции они не считают) человеческих жизней понадобились США, чтобы прийти к этой глубокой мысли», — сыронизировала Захарова. Она добавила, что американская сторона направила в Афганистан войска по мандату Совета безопасности ООН, но при этом не отчитывалась о результатах перед международным сообществом. «Результат, как говорится, налицо», — заключила дипломат.

Ранее в Тегеране начались переговоры между представителями террористического движения «Талибан» и властями Афганистана. Открывая встречу, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал о поражении Соединенных Штатов в регионе, тем самым объяснив вывод американских войск из Афганистана. По мнению дипломата, присутствие США в этой стране на протяжении более двух десятилетий нанесло ей огромный ущерб. Чтобы компенсировать его, афганские политики «должны принимать трудные решения» и идти на диалог.

Официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий начался 1 мая. Американский лидер Джо Байден заявлял, что армия США полностью покинет страну к 11 сентября 2021 года. По его мнению, военные силы не могут поддержать местное правительство. В Белом доме рассчитывают, что процесс вывода войск из Афганистана завершится к концу августа.